Антон Мокан: «Наша задача — обеспечить стабильное теплоснабжение жилых домов этой зимой»

«За отопительный сезон чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением отопления не произошло», — доложил сегодня руководитель Комитета шадринского городского хозяйства Денис Нестеров на аппаратном совещании в администрации города.

Ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания на магистральных, распределительных и разводящих трубопроводах, сообщили в пресс-службе администрации города. «С начала ремонтной кампании устранено более полусотни дефектов и заменены более 700 м изношенных трубопроводов», — отметил Денис Владимирович.

Руководитель КГХ назвал и данные о готовности в отопительному сезону: многоквартирный жилой фонд готов на 11%, объекты социальной сферы — на 25%.

Антон Мокан отметил, что ход и сроки работ по подготовке к зиме необходимо поставить на контроль. «Наша задача — обеспечить стабильное теплоснабжение жилых домов и учреждений этой зимой», — подвел итог встречи Антон Мокан.

Фото с сайта администрации города Шадринска.