Антон Мокан поприветствовал отдыхающих в «Салюте» луганских детей

Глава города Шадринска Антон Мокан посетил торжественное открытие первой смены в загородном лагере «Салют». В этом году здесь отдохнут не только ребята из Шадринска и соседних регионов, но и 24 учащихся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии».

Антон Константинович обратился к ребятам: «Детский лагерь — это всегда хорошее настроение, улыбки, радостное ожидание новых встреч, интересных дел и даже чудес в этом удивительном, прекрасном месте, где все рады друг другу. В этом году в наш «Салют» приехали дети из Луганска. Мы рады приветствовать вас на шадринской земле. Надеюсь, вам понравится у нас, и вы найдете здесь хороших друзей. Желаю всем весело провести время, проявить самые лучшие способности, укрепить свое здоровье и отлично отдохнуть. А задача взрослых – приложить все усилия, чтобы ваш отдых был ярким, увлекательным и безопасным».

В этом году «Салют» начал принимать отдыхающих 2 июня. Около 400 мальчишек и девчонок заехали в загородный лагерь, сообщает пресс-служба администрации города. Первую университетскую смену для детей из Луганска организует Шадринский университет. Программа «По страницам истории России» создана с целью организации непрерывного образовательного и воспитательного процесса. Она основывается на единстве и преемственности с общим и дополнительным образованием. Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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