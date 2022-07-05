АО «Агрофирма Боровская» представит Курганскую область на конкурсе «100 лучших товаров России»

На конкурсе «100 лучших товаров России» Курганскую область представит АО «Агрофирма Боровская».

Заседание региональной комиссии по качеству Курганской области, на котором были подведены итоги регионального этапа конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2022 году, состоялось1 июля. В региональном этапе в номинации «продовольственные товары» приняли участие АО «Агрофирма Боровская» с продукцией полуфабрикаты из мяса птицы рубленные: купаты «Белые с зеленью», колбаски для гриля «С чесноком», колбаски для гриля «С луком». Данная продукция маркируется знаком «Зауральское качество».

Победителей федерального этапа конкурса узнаемв конце текущего года.

Добавим, что в этом году предприятие отмечает 40-летний юбилей. В планах — модернизация и дальнейшее развитие.

- Инвестиционный план масштабный. Планируется увеличить родительское стадо и количество молодняка. Будут построены новые корпуса, инкубатор и гранулятор. Благодаря модернизации будут вдвое увеличены и объёмы производства – до 20 тысяч тонн в год, - прокомментировал директор Департамента АПК Павел Кощеев.

Фото из группы Департамента АПК Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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