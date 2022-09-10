АО «Курганские прицепы» не подвластно западным санкциям

На Межрегиональной промышленной выставке «КурганСпецПром», которая на днях прошла в нашем городе, были представлены курганские прицепы. Одноименное предприятие существует уже два десятка лет и является одним из крупнейших производителей прицепов для легковых автомобилей в Российской Федерации.

- Среди моделей нашей экспозиции – прицеп «Крепыш». Это наш бестселлер, самый популярный прицеп в России. Он предназначен для перевозки самых обычных грузов: дров, мебели, песка, щебенки – все, что нужно для строительства и дачи, а также для каких-либо коммерческих перевозок, - рассказал «Новому миру» генеральный директор АО «Курганские прицепы» Александр Тупицын.

Также курганцами был представлен прицеп «Турист». Он стал особенно востребованным в связи с развитием в России внутреннего туризма. В нем можно не только перевозить грузы, но и жить во время поездки. Практически дом на колесах!

- Естественно, мы представили прицеп для перевозки лодок. Опять же с развитием внутреннего туризма стало очень много рыбаков, которые возят лодки и катера на разные водоемы, чтобы походить по воде, порыбачить или просто отдохнуть, - сообщил собеседник нашего издания.

Новинка предприятия – багажник на фаркоп. На нем можно перевозить дрова, канистры, болотные сапоги и так далее.

- В машину положить жалко, а прицеп с собой брать неохота. Поэтому компактный багажник устанавливается на фаркоп, и в него уже кладется весь груз. Эти багажники также востребованы для перевозки велосипедов, - пояснил Александр Тупицын.

По его словам, рынок прицепов в России достаточно мощный. Много производителей, среди них высокая конкуренция. Импортные модели встречаются редко и в единичных экземплярах. Поэтому отечественные производители не боятся западных санкций.

- Про себя могу сказать, что наш прицеп примерно на 95% локализован у нас. У нас предприятие полного цикла: резка, рубка, гибка металла, сварка, оцинковка, покраска, даже тенты шьем сами, - рассказал генеральный директор АО «Курганские прицепы».

У нас огромная и красивейшая страна! Путешествуйте по России! Курганские прицепы помогут вам в поездках.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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