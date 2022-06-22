Новый мир
Курган 18o
Курс ЦБ:$53,2755,83
16+
Версия для слабовидящих

Аппарат Центра Илизарова для сокращения сроков лечения переломов вошёл в 10 лучших изобретений России

Разработка поможет решить проблему импортозамещения.

22 июня, 2022 - 14:00

На Петербуржском международном экономическом форуме Роспатент презентовал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год. В авангарде передовых изобретений - совместная разработка Центра Илизарова и АО «НПО «Курганприбор», запатентованная как «чрескостный автоматизированный дистракционный аппарат и автоматический узел перемещения». Изобретение было представлено на выставке XXV Московского  международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» в марте этого года на территории конгрессно-выставочного комплекса «Космос». Автоматизированный дистракционный аппарат, включающий в себя блок управления и до шести подключаемых электромеханических узлов перемещения, обеспечивают оптимальный процесс остеогенеза (костеобразования) с обратной связью во время лечения больных с заболеваниями и повреждениями костно-мышечной системы: удлинение верхних и нижних конечностей, замещение дефектов кости, исправление деформаций конечности.

Специалист группы маркетинга Центра Илизарова Наталья Резник сообщила, что  экспериментальное применение данного роботизированного аппарата внешней фиксации позволило увеличить темп удлинения кости до 3 мм в сутки, что сокращает срок дистракции (удлинения) в три раза по отношению к классическому аппарату. Новая разработка позволит сократить сроки лечения пациентов с переломами и заболеваниями костно-мышечной системы в несколько раз и решить проблему импортозамещения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

22 июня, 2022 - 14:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество