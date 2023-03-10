Арбинские очистные сооружения Кургана отремонтируют почти за 2 млрд рублей

По итогам конкурса по реконструкции Арбинских очистных сооружений водопровода в рамках федеральной программы «Чистая вода», победителем стал «Водный Союз». Предприятие проведет реконструкцию сооружений в течение 2023-2024 годов. Стоимость всех работ составляет порядка 1,7 миллиардов рублей.

Вопрос о необходимости масштабной реконструкции очистных сооружений водопровода Кургана был поднят на встрече Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева с губернатором области Вадимом Шумковым. Именно тогда было принято решение «войти» в федеральный проект «Чистая вода» для получения государственного софинансирования.

Перечень работ, который будет проведен на сооружениях в ближайшие два года, включает в себя строительство цеха деманганации (удаления марганца из природной воды) и приведение к нормативным показателям существующих сетей и оборудования.

Очистные сооружения водопровода «Арбинка» являются основным источником водоснабжения Кургана и пригородов. Сооружения работают уже 45 лет, и оборудование на насосных станциях первого и второго подъемов прошло более трех амортизационных циклов, при этом за годы эксплуатации обновлено было только 15% машин и оборудования. Строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары также имеют высокий процент износа, что приводит к частым авариям.