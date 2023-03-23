Арест машины побудил зауральца погасить задолженность по алиментам

В Каргаполье мужчина задолжал ребёнку 30 тысяч рублей. Денежные средства отец не перечислял сыну на протяжении нескольких месяцев. Он уволился с предыдущей работы, устраиваться на новую не спешил.

Судебные приставы провели проверку имущественного положения должника и установили, что в его собственности находится легковой автомобиль. Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что сотрудники службы арестовали машину и предупредили гражданина о том, что после оценки она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности. Узнав об этом, мужчина тут же погасил задолженность и трудоустроился охранником в одну из организаций. Часть его заработка ежемесячно удерживается в счет текущих алиментных выплат. Вернут ли отцу автомобиль, не уточняется.

Фото с сайта freepik.com

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