Архимандрит Антонин (Капустин) достоин канонизации РПЦ

Архимандрит Антонин (Капустин) достоин великой памяти и прославления в веках. Собрав под крыло Православия на Святой земле большие территории, он сделал для полноты нашей Церкви столько, сколько, наверное, не сделал никто. Поэтому справедливой наградой для создателя Русской Палестины станет его канонизация. Такое мнение сегодня, 23 августа, в ходе праздничных мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), высказал епископ Шадринский и Далматовский Владимир.

Он выразил радость, что с Божьей помощью удалось выполнить завет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил село Батурино на 200-летний юбилей архимандрита, и реконструировать здесь храм в честь Преображения Господня. В нем есть еще некоторые недоделки, но он уже вернул свой величественный исторический облик.

- Святейший патриарх как-то сказал в своей проповеди, что «я — кисточка в руках Бога, и через меня Господь творит то, что происходит в наше время в нашей Церкви». Точно так же можно сказать, что Господь избирает в каждой веси, в каждой области человека, который становится вестником Его благодати. Поэтому сегодня я хотел бы поблагодарить Сергея Владимировича (Степашина, руководителя Императорского православного Палестинского общества. - Прим. Ред.). Благодаря его непосредственному участию состоялся и визит Святейшего патриарха на Зауральскую землю, и реконструкция этого прекрасного храма, - заявил епископ Владимир.

Также он поблагодарил Правительство Курганской области, которое приложило много усилий для возрождения храма и развития Батурино. Отдельно он упомянул заслуги руководителя регионального отделения Императорского православного Палестинского общества, депутата Курганской областной Думы Александра Брюханова, который живет в этом селе и многое делает для него.

- Также хочу поблагодарить всех жителей этой веси, потому что не только их трудами, но и молитвами созидается храм. Если есть молитва, то и строится храм. А если нет молитвы, то строится просто обычное здание, - подчеркнул епископ Шадринский и Далматовский.

Он предположил, что в связи с непростой мировой политической ситуацией россияне будут иметь меньше возможностей совершать паломничества к зарубежным святыням и станут больше внимания уделять своим.

- Хочется верить, что храм в селе Батурино со временем полностью возродится, наполнится молитвой, и людской поток на родину основателя Русской Палестины архимандрита Антонина (Капустина) будет не оскудевать, - выразил надежду епископ Владимир.

Николай Волков.