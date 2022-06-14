Артем Пушкин: «Социальные работники служат народу и государству»

Социальный работник — одна из самых гуманных и востребованных в нашей стране профессий. Об этом заявил главный государственный инспектор по Курганской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Пушкин, выступая на торжественном собрании, которое было посвящено отмечаемому сегодня Дню социального работника.

- В Конституции РФ говорится, что Россия — это социальное государство, политика которого направлена на создание условий для достойной жизни каждого человека. Я думаю, этот принцип реализуется в том числе и в вашей работе, - указал главный государственный инспектор по Курганской области.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин во всех своих посланиях Федеральному Собранию РФ говорит о необходимости сбережения нации. А оно заключается в заботе о российских гражданах, многим из которых помогают в своей работе сотрудники органов соцзащиты населения — пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам, малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также другим категориям.

- Я считаю, что это не просто работа. Это действительно служение нашему народу и нашему государству. Ведь важно оказать не только материальную помощь, но и моральную поддержку, проявить к каждому человеку искреннее сердечное участие. И вам это удается, - заявил Артем Пушкин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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