Артём Пушкин проверил, какую продукцию выпускает исправительная колония №6

Главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Пушкин ознакомился с деятельностью Центра трудовой адаптации осужденных и ассортиментом выпускаемой продукции.

Главный федеральный инспектор посетил цеха на территории колонии №6, где выпускают продукцию для Курганского машиностроительного завода, а также изделия для благоустройства городских территорий.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в швейном цехе была организована выставка продукции, на которой представлен большой ассортимент спецодежды, матрасов, подушек и одеял из синтетического наполнителя собственного производства.

В исправительном учреждении прошло рабочее совещание по вопросам развития производственной деятельности и увеличения количества рабочих мест для осужденных с участием начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина, начальника колонии Дмитрия Ноека, директора ООО «Завод механический» Виктора Мальцева.

Михаил Мачушкин рассказал, что исправительная колония № 6 самая большая в области и обладает значительным производственным потенциалом. На сегодняшний день в учреждении трудоустроено 68% осуждённых.

Стороны обсудили возможность увеличения заказов по изготовлению продукции на производственных мощностях исправительных учреждений для нужд территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и муниципальных районов Курганской области.

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