Ассамблея народов России проводит Международный конкурс «Лидер народной дипломатии»

В августе Ассамблея народов России объявила Международный конкурс «Лидер народной дипломатии».

Конкурс реализуется с целью развития партнерства и сотрудничества; создания системы прямых контактов в гражданском обществе; обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.

В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, иностранные граждане, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству. Возраст участников от 18 лет.

Для участия необходим опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет.

Пройти регистрацию и подать заявку для участия в конкурсе можно до 30 сентября.

Участник может подать заявку по таким направлениям, как: культурная дипломатия, бизнес-дипломатия, научная дипломатия, цифровая дипломатия, туристическая дипломатия, спортивная дипломатия, историческая память, волонтерство/добровольчество и гастрономическая дипломатия.

Конкурс проводится в три этапа: образовательный онлайн-интенсив для всех участников Конкурса,

отбор 100 полуфиналистов; полуфинал – онлайн-практикум (выполнение практических заданий,

решение практических кейсов), отбор 30 финалистов; финал, определяются победители Конкурса. Финал проводится в рамках Международного форума в Перми в офлайн- и онлайн-формате.

Победители и призеры награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми значками с символикой Конкурса, Дипломами, Благодарственными письмами и другими ценными призами от спонсоров конкурса.

Организаторами конкурса являются: Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» и администрация губернатора Пермского края.

По информации Ассамблеи народов России.

Фото с сайта http://iobninsk.ru/anrussiaru/

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