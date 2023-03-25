Астрологи обещают: упорный труд будет вознаграждён

Астролог ИрэнаТетеревникова составила прогноз на период с 27 марта по 2 апреля.

Начну с масштабного! Остановимся на плюсах Сатурна в накшатре Сатабхиша. А именно на тех людях, кто ранее трудился, вкладывался в осознанное развитие, служил обществу, а также обладает хорошими манерами, терпением. Они получат плоды - результаты,почет, открытия, озарения. По большей части это произойдет в первой половине апреля.

Символ Сатабхиши — пустой круг, который несет в себе идею собирания своих. Сформируется окончательное кучкование по интересам и целям от международных, общественных до личных.

Окружность защищает то, что внутри, но при этом слегка изолирует от внешнего. То есть дает некую уверенность в безопасности в своем пространстве, но отсекает от внешних связей. Это про внутреннее развитие - отдельного человека, отдельной группы, страны, нации. Вектор развития задается именно сейчас: смело следуйте внутреннему импульсу!

До середины апреля мы подбираемся к темам космоса, воздушного пространства, новым видам энергии. И пока идет раскачка, можно подумать, что-то поменять, определиться с путем движения, еще сделать результативные шаги - в соц реализации, бизнесе, в личном росте. Далее времени «на подумать» не будет! Придется работать с тем, что имеем: событийный ряд перейдет в стремительный, грубоватый и внезапный.

Подробнее о неделе с 27 марта по 2 апреля. Меркурий до субботы слабый, а потом – агрессивный, но практичный. До выходных изъясняйтесь конкретнее. С субботы и месяц - время внесения нового в привычках, быте, отношениях… но постарайтесь не рубить сгоряча словами. Наиболее напряженные дни – вторник и суббота.

С выходных тройка Раху, Венера и Меркурий вместе. И могут провоцировать на переедание, неразборчивость в еде и связях, бесконтрольное проявление эмоций. Лучше не вестись на это: сузить круг задач и включить игривость, часы уединения… особенно девушкам. В финансовой системе тоже неразбериха – рушится старое, а новое ее построение еще впереди. Но покупки могут быть благоприятны, творческие процессы - амбициозны и прекрасны.

На Марс до субботы давит нестабильность, с выходных прибавляется импульсивность и взрывоопасность: потребуется аккуратность с химическими веществами, газом, оружием, экстримом. Протестные настроения становятся неуправляемыми. А вот «достигаторство» и активные спонтанные действия в работе и отдыхе, спорте приветствуются. Поможет новый взгляд… и выбор не между двумя предложенными вариантами, а решения из разряда непроторенных дорожек.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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