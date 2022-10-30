Астрологи прогнозируют масштабные мировые изменения и просят зауральцев вспомнить правила самозащиты

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 31 октября по 6 ноября, обозначила общие тенденции ближайшей недели.

У нас пик «коридора затмений», поэтому речь пойдет о правилах самозащиты!

Боевой Марс с понедельника встанет (как упрямый ослик), далее и вовсе начнет пятиться назад. Он управляет планетой взрывоопасности Раху, поэтому внешний мир будет заставлять нас сжиматься от страха (сверху то и дело «будет прилетать»). Не торопитесь превращаться в «комочки нервов». У любого положения есть минусы и плюсы, а также противодействия.

Еще из главного - скопление планет в знаке Весов. В венерианском знаке - сама Венера (она чуть сожжена), Солнце в падении (планета власти), Меркурий (отвечающий за коммуникации) и испепеляющая планета - Кету.

И «вишенка на торте» - мы в центре «коридора затмений». Трудно оценивать ситуацию адекватно, так как находимся в зоне плохой видимости. Усиливается кармический эффект – «прилетает за прошлые деяния» и очень быстро возвращаются нынешние (отлетает от стенок коридора то, что Вы посылаете в мир).

А теперь перевод - военное и политическое противостояние будет на пике. Лидерам времени предстоят судьбоносные решения. 5, 6 ноября – особо напряженные дни. Включаются буйные и мощные энергии, но лишь для того, чтобы разбирать старые завалы, а не начинать новые бойни. При возникновении агрессии, гнева, риска, активных проявлений в это время потребуются переосмысления и новые подходы. Во второй половине ноября мы выйдем из «коридора» с масштабными мировыми изменениями.

Отмечу, что даже условно неблагоприятные астрокомбинации можно пройти по верхам, середине или нижним позициям. Надо отдать должное, что пока мы идем не по самому наихудшему варианту - чуть ниже середины: не без жертв, к сожалению… но самые взрывоопасные периоды удавалось проходить, по большей части, на словах.

Что поможет не погружаться в предстоящую пучину и соорудить защитный зонтик!?

- Видеть объединяющее людей планеты, а не разъединяющее;

- Не принимать важных решений конфликтного свойства;

- Остерегаться массовости, стихийных явлений, в том числе и природного характера;

- Способствовать укреплению своего физического плана (забота о здоровье, спорт, дыхательная гимнастика);

- Взаимодействовать с теми, от кого «идет свет» (близкие, семья, любимые, друзья, наставники…);

- Пребывать у воды и контактировать с ней.

- Не инициировать новых проектов, вложений, отношений.

- Понимать, что в ходу инерционное движение и ограничивающие стены «коридора».

- Усердно дорабатывать прежние недоделки.

- Анализировать прошлые ошибки, строить позитивные планы, проекты на благо других.

Астрологическим языком сейчас идет очередной экзамен на чистоту помыслов и человечность. Чем выше в Вас эти позиции, тем меньше вероятность, что Вас заденут низкие истории. Некоторым даже могут прийти кармические подарки судьбы, трамплины для резкого выхода на новый уровень духовного развития!

Ирэна Тетеревникова запустила акцию. В течение всего коридора (до 8 ноября) наши читатели могут отправить ей через соцсети свои даты рождения и узнать о своём предназначении.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся при построении вашей индивидуальной натальной карты. На днях запущен телеграм-канал « Ирэна Астролог ». Также ИрэнуТетеревникову можно найти в соцсетях.

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