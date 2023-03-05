Астрологи прогнозируют новые знакомства

Приветствуется инициатива в отношениях! Венера последнюю неделю будет в знаке экзальтации и щедро делиться своими плодами: делайте первые шаги в отношениях, романтические знакомства обещают быть страстными и серьезными одновременно, творческие дела - успешными, процветают сферы красоты, удовольствия, питания, развлечения.

Период подходит для исследований, обучения, консультаций, социальной деятельности, волонтерства, объединения в группы по совместным целям. Благоприятны обращения в официальные инстанции для решения вопросов, оформления документов.

Неделя удачна для инициатив, запуска проектов и сотрудничества в бизнесе. Планеты советуют сконцентрироваться на положительном, дают сосредоточенность и упорядоченность, поощряют инновации и оригинальность в мышлении.

Из предостережений – до четверга может быть повышенная восприимчивость. Психику стабилизирует взаимодействие с водой и природой. Неделя может принести непредсказуемые изменения и неожиданные события, но к ним относятся и полезные внезапности.

Не упустите период до середины марта. Он весьма конструктивен, способствует примирению, спаду напряженности, общению с друзьями и близкими.

«Запускаю акцию по секретам Венеры в Вашей карте! Посмотрим ее положение. Узнаем, в чем Вам черпать жизненные силы и удовольствие? Каков Ваш творческий потенциал, что ищите в личных отношениях и как это получить!» - сообщает нашим читателям Ирэна Тетеревникова.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.