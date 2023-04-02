Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и беречь здоровье

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 5 по 11 апреля 2023 года.

Меркурий позволит нам перейти от слов к делу, и это плюс. Он вышел из падения, но будет с Венерой и Раху, и это минус. Отравляющие историиеще продолжатся – через воздух, воду, продукты. Они видятся локальными, но часто встречающимися.

Юпитер сжигается Солнцем в 12 знаке с 3 до 15 апреля – это про международный раздрай, про амбиции и эгоизм отдельно взятой страны или нации, про обесценивание моральных устоев и традиций других культур. Постарайтесь не втягиваться в конфликты по религиозным и подобным соображениям. Соединение планет, напротив, призывает к усмирению эго, объединению, уважению … к совместному духовному росту человечества в целом.

Внимание здоровью… особенно учащиеся и преподаватели могут почувствовать упадок сил, незаслуженное отношение, вероятны напряженные события. Помогут: ранний подъем, пребывание на солнце, чтение любимой литературы, общение с мудрыми людьми, наставниками; введение оранжевого цвета в питание и гардероб; посещение познавательных мероприятий.

С понедельника по четверг Марс с Раху могут принести взрывные ситуации, вспышки эмоций и подогреют обстановку перед коридором затмений, который начнется с 20 апреля. Но они же благоприятствуют прорывам, быстрым решениям и действиям, незамедлительным результатам: это прекрасно для бизнеса, работы, презентаций. Аккуратность потребуется с горючими смесями, оружием, на производстве и предприятиях - с потенциально-опасным оборудованием, веществом. Избегайте скопления народа, особенно агрессивно настроенного.

С 7 апреля Венера переходит в свой знак тельца и разрешает косметические операции, возвращает девушкам практичность и благоприятствует делам в сфере красоты, в творчестве.

В выходные не стоит рассчитывать на беспрекословность техники и средств связи, а управляемой техники, тем более. Очень вероятны сбои и неприятные моменты. Дальние передвижения на непроверенном или сомнительном транспорте по возможности лучше исключить.

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«Друзья, могу посмотреть, как Вам сгладить острые углы в период скорого коридора затмений! По какой сфере жизни он у Вас пройдет, чего лучше не совершать, где можете потерять, а где найти? Откроет его Солнечное затмение 20 апреля на этот раз в знаке овна (довольно дерзкого и резкого)», - обратилась к нашим читателям астролог.

Примечание:

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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