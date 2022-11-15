Астрологи рекомендуют зауральцам исключить экстрим и быть внимательнее в выборе еды

Астролог Ирэна Тетеревникова подготовила прогноз на ближайшую неделю, с 16 по 22 ноября.

Особо нужно придержать себя тем, кто захочет проявить свое могущество … уже после 23 ноября обстоятельства будут немного благоприятнее. Несмотря на то, что Марс (планета импульса) еще и будет пятиться назад (стопорить начинания), но Юпитер (планета мудрых решений) уже вернется в прямое движение.

Из плюсов предстоящей недели – Марс с Венерой в сильной завязке, и это про страсть, чувства и бурные романы. Меркурий перешел к Венере в знак скорпиона и вносит творческое разнообразие, призывает организовать культурный досуг, посетить интересные мероприятия и встречи, изучать секретную или малоизвестную информацию.

В понедельник благоприятны дела, связанные с недвижимостью и землей, семейные торжества.

В среду – напряженный день. Повышенная аварийность, потребуется осторожность со стихиями огня и воды, лучше исключить экстрим. Благоприятен спорт и полезные активности.

В четверг Солнце выходит из знака своего падения, и это хорошая новость. Но то, что теперь оно будет месяц под управлением ретроградного Марса, дает свои нюансы. Это глубокий «разбор полетов» в руководящих звеньях, стоп-кран и пересмотр планов в некоторых видах бизнеса и экономики, перетасовка во власть имущих кругах.

С пятницы Меркурий с Венерой в конфликте - рекомендуется избегать незаконных действий, не вовлекаться в сомнительные дела и предприятия, вероятна активизация мошеннических и закулисных схем, потребуется осторожность с деньгами, не злоупотреблять алкоголем и осторожно относиться к новым препаратам или блюдам. Отравляющий эффект достаточно силен, поэтому перепроверяйте все, что пьете и кушаете.

Мы в отголосках прошедшего «коридора затмений», кармичность в событиях и жизненных уроках еще присутствует: будут приходить нужные новые и бесследно уходить за ненадобностью прежние… люди, ситуации, эмоции.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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