Астрологи советуют беречь нервы и не совершать дорогостоящих покупок

Астролог Ирэна Тетеревникова обозначила общие тенденции недели с 7 по 13 ноября.

Астрологические комбинации, буквально, замесят новое тесто (повернут историю, поменяют правила игры, спровоцируют жизнь по новому течению, продолжат смену лидеров и законов в управленческих системах).

На небосклоне напряженное скопление планет в знаке Весов (а Весы отвечают за партнерские отношения). Сошлись - раскаленное Солнце, пламенный Кету, подпаленная Венера, суперсильный и восприимчивый Меркурий. А планета войны (Марс), который сейчас молодой и шаткий, управляется Меркурием и вышеперечисленной братией. При этом Марс упрямый (движется назад) и является хозяином взрывоопасного Раху и Луны.

Учитывая еще и Лунное затмение, завершающее «коридор затмений» - картинка серьезная и угрожающая!!! Как нейтрализовать негативное влияние этой масштабной заварушки?

Рекомендации для всех:

- Не вступать в конфликты с партнерами и даже с противниками.

- Ослабить конкуренцию: в делах, бизнесе, с любимым человеком.

- Исключить экстрим, сомнительные длительные поездки и т.п. (очень высокий уровень аварийности и травмоопасности!).

- Проявлять аккуратность и бдительность при взаимодействии с отравляющими, взрывоопасными веществами и ситуациями.

- Не вкладываться в авто, технику, новые виды деятельности, связанные с производством, оружием, металлом и другими категориями Марса.

- Уделить внимание здоровью, спорту, правильному питанию и режиму.

- Пересмотреть привычные резкие реакции возмущения, негодования («не вставать в позу»), а трансформировать их в более адекватные и эффективные.

- Беречь психику, нервную систему (Лунное затмение зачастую дает эмоциональный и душевный перегруз).

Это не означает, что нужно замереть. Идет глобальная внутренняя работа. В «коридор затмений» продолжают приходить кармические встречи, события и знаки. Важно прислушиваться к внешним и внутренним импульсам, но не совершать самим инициатив и решительных действий. Показан основательный анализ прошлого и планирование долговременного будущего.

При завязывании новых личных отношений лучше не спешить (могут быть «подводные камни»). А вот страсть, новизна и интересные развития устоявшихся отношений очень могут быть. С субботы Венера переходит в знак Марса (Скорпион) … и для любви, удовольствий, бурных моментов это будет весьма благоприятное время.

В конце ноября Юпитер (планета Гуру) выйдет из ретроградного движения, что обещает улучшение по некоторым направлениям, укажет на пути развития в образовании и духовном плане.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся при построении индивидуальной натальной карты. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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