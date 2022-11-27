Астрологи советуют зауральцам не покупать недвижимость

Астролог Ирэна Тетеревникова подготовила астрологический прогноз на ближайшую неделю, с 28 ноября по 4 декабря.

В чем плюсы недели? Юпитер (планета мудрости) вернулась в прямое движение. По ряду направлений можно результативно продвинуться – учеба, получение знаний и их передача, презентации, преподавание, наставничество, наука, открытия, новые законы, договоренности… и даже начинания и продажи по этим вещам.

В чем подвох? Общий фон будет довольно ленивым, так что эффективность придет только к тем, кто сделает над собой усилие и возьмется за дела. Семена, посеянные в этот период, будут долго радовать Вас хорошим урожаем.

В чем пока нет движения? Ретроградный Марс продолжает пятиться назад и заметно тормозит финансы, промышленность, технические направления, сферы недвижимости, авторынок и т.п. Поэтому здесь действовать нужно аккуратно или вообще исключить крупные денежные переводы, приобретение квартир и машин, масштабные контракты, связанные с оборудованием, ремонтом, строительством или техническим оснащением.

Этот же Марс может заметно обострить прошлые проблемы со здоровьем. Беречь связки, суставы, следить за кровью и щитовидкой.

Середина недели особо чревата финансовыми махинациями. Венера, Сатурн и Марс в небольшом конфликте именно в сферах сбережений и накоплений. Но это же добавляет искру в отношениях полов, благоприятнее переводить ее в страсть, чем в конфликты, обидчивость или жесткость. Проявите деликатность к своим любимым.

В субботу Меркурий переходит в знак Стрельца и располагает к новым встречам и знакомствам, особенно в деловом или дружеском аспекте. Рекомендует закупаться новогодними подарками для близких заранее (до 22 декабря они будут гораздо удачнее)!

Вообще декабрь выглядит чуть спокойнее предыдущих месяцев, и, если есть возможность, то можно взять небольшой отпуск (укрепиться физически и психологически).

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях!

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