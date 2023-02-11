Астрологи советуют зауральцам проявлять щедрость и жизнелюбие

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 15 по 21 февраля 2023 года.

Активность и движ у нас и даже в Земле… почему?

1. Пост от 13.01.23.: «Начнется новый год и важный астропериод! И он сразу нам покажет, как могут идти плюсы и минусы в одной упряжке. Сатурн переходит в знак Водолея. Он основательно возьмется за переустройство. В корне поменяет категории, которыми мыслят народные массы. Трансформация будет планомерная, периодами через трудности, протесты, ограничения, лишения, суровый событийный ряд (все по Сатурну).»

2. Из прогноза на 23-ий год: «Стихийные природные явления тоже будут набирать силу. Вода продолжит очищать Землю, но теперь и сама земля начнет активнее извергать ненужное (усилится сейсмическая активность)!»

Итак, строгий и кармический Сатурн набирает силу в своем знаке Водолея. В его владении горы и земля: переустройство возможно и на этом уровне.

На следующей неделе Солнце перейдет к Сатурну и начнет «сжигать» его. Эти планеты не очень ладят между собой, могут вызывать протестные настроения. С руководством и старшими лучше проявить терпение. В ходу - системность и планомерность. Это время серьезных обязательств и следования нормам закона. Такие настроения до 1 марта.

В начале недели вероятно желание побыть одному. Далее повышенная восприимчивость. Следует опасаться обмана, мошенничества. Но … с 15 по 17 февраля благодаря выдержке и стойкости можно добиться суперрезультатов: благоприятны объединения по интересам, эффективные лидерские решения.

С 16 февраля планета творчества Венера в экзальтации – многие дела в течение месяца можно провернуть через творческий подход, обаяние. Рекомендуются публичность, реклама, общественная деятельность, переговоры, принимать приглашения на презентации и т.п. Светят интересные люди, полезные связи. Благоприятно проявлять щедрость и жизнелюбие.

Напоследок, мой очередной стих собственного сочинения.

Свечка

Ты сам себе не собеседник,

По жизни, будто, безбилетник…

Тебе с собой не интересно,

Идешь толкаться в мире тесном!

И в суете похожих дней

Ты время гонишь побыстрей!

Как свечка тонкая сгораешь,

В век скоростной ты убегаешь:

Смена сюжетов бесконечных,

Программ каких-то ипотечных!

Большие взяты обороты,

Не замечаешь повороты

Судьбы… и зов своей души,

Как будто, свечку потушил…

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.