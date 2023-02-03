Астрологи советуют зауральцам уделить внимание семье и духовному развитию

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 8 по 14 февраля 2023 года.

Продолжается удачный период для запуска новых проектов, для договоренностей, партнерства, контрактов и соглашений. Это время, когда все решается в потоке и без особых препятствий.

В начале недели - восприимчивость. Уделите внимание семье и близким людям.

Далее Меркурий переходит к Солнцу в знак козерога. В течение месяца вероятны громкие политические заявления, подписание значимых документов и введение новых соц. преобразований. В частности, это вопросы, касающиеся людей пенсионного возраста и малоимущих категорий населения.

В бизнесе это принесет конструктивность и эффективные деловые встречи. В рабочей деятельности сулит стабильность и результативность. Могут дать прибыль долгоиграющие проекты. В середине недели благоприятны инвестиции и творческие процессы.

В пятницу, субботу аккуратно при взаимодействии с заграничными партнерами и странами. На международной арене обострится обсуждение вопросов границ, борьбы между современными изменениями и прежними устоями.

Время подходит для изучения малоизвестной информации, которая будет востребована в будущем, нестандартных течений, IT–разработок, научных открытий, духовного развития. Удачными будут направления спорта, наведения красоты, комбинации планет несут надежность в отношениях между мужчиной и женщиной.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях. Все ссылки ниже!