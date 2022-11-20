Астрологи советуют зауральцам уделить внимание здоровью и пересчитать деньги

Астролог Ирэна Тетеревникова подготовила прогноз на ближайшую неделю, с 21 по 27 ноября.

Накал, деньги и закулисные игры!

Тройка (Солнце, Меркурий, Венера) переместилась в знак Скорпиона (интриг и тайн)… и задает тон очередной неделе.

Из плюсов – страсть в отношениях полов, которая подкрепляется обменом между Марсом и Венерой. Период хорош для восстановления и укрепления личных отношений, романтических и страстных свиданий, новых поворотов и нестандартных решений. А вот при знакомствах планеты советуют не торопиться.

Время благоприятно для анализа и пересмотра денежных дел, но без начинаний и вложений, берегите накопления (есть вероятность обмана и тумана, изменений курсов валют и мошенничества).

С прошлой недели продолжается опасность отравления – продуктами, химией (это дает конфликтность Меркурия с планетами Венерой и Раху).

Марс все еще пятится назад… и если у Вас есть непроработанные точки в отношении здоровья, бурных поведенческих реакций, проблемы с недвижимым имуществом и авто, то он будет обострять их. Понаблюдайте за собой и проведите внутреннюю работу над ошибками.

Ну и закулисные политические игры, погодные стихийные явления пока не обещают общей стабильности.

С середины недели Юпитер начнет тормозить перед разворотом в прямое движение. До выходных нас ждет некий ступор в умственных и деятельных процессах, замедление результатов в коммуникациях, товарообороте (лучше сбавить темп и во все вникать детально). Зато после этого Юпитер вернет эффективность и ясность по этим направлениям.

Какие возможности дает неделя?

- Решение текущих проблем и работа над старыми проектами.

- Помощь от покровителей и вышестоящих.

- Занятие творчеством, углубленным обучением.

- Внимание здоровью, спорту, правильному режиму и питанию.

- Проработка в себе негативных качеств Марса (искоренять вспыльчивость, резкость, негодование, обвинение, вредные и пагубные привычки).

- Закрепление положительных качеств Марса (стойкость перед трудностями, активность, отвага, учиться компромиссу, умение признавать свои ошибки, помощь другим, защита более слабых.)

- Объединение коллективов для воплощения задумок на будущее.

- Исследовательская деятельность и анализ.

Наиболее взрывоопасные дни по эмоциям – четверг и пятница. Сохраняется повышенная аварийность и травмоопасность – лучше исключить быструю езду, взаимодействие с горючими и взрывными веществами, передвижения на воде, физическую перенагрузку.

Постарайтесь не пересекаться с сомнительными или конфликтными личностями, запланируйте расслабляющие и водные процедуры, прогулки на свежем воздухе.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях!