Астрологи советуют зауральцам выработать свои правила взаимодействия с миром

Ирэна Тетеревникова подготовила астрологический прогноз на период с 15 по 21 марта.

Ух, очень насыщенная неделя, друзья! Нас ждут разноплановые ситуации и фундаментальные изменения! Произойдет быстрая перетасовка планет, перегруппировка альянсов и союзов в политической и общественной жизни.

Начнет движ Марс. Он переходит в близнецы и становится суетливым. Боевая энергия расплескивается повсюду, мало управляема и поэтому опасна. Внимательность на дороге и с техникой приветствуется.

Венера переходит в знак овна, да еще и к Раху (планете внезапностей) и становится тоже более грубой и импульсивной. Девушки, нам лучше окунуться в спорт, активности, природу (на месяц, как минимум).

В среду Солнце и Сатурн перейдут в мрачную и в скрытую накшатру, соответственно. И эти комбинации запустят процесс некого обнуления каждого и обнуления, в общем… всего того, на чем строился мир. Сатабхиша, в которую зайдет Сатурн, символизирует круг и ограничения – это одиночество, как вынужденная мера, как неверие никому… и как потребность для дальнейшего развития. Главное – искоренить жалость к себе. Найти плюсы в таком состоянии и выработать свои правила взаимодействия с миром. Очень пригодится незашоренное восприятие. Исключаем депрессию и болезни, так как начавшиеся в этот период, - труднопреодолимые… сюда же относятся дела с законом и судебные споры.

Из плюсов – будет открываться правда на прежние запутанные ситуации.

Направления, связанные с космо, аэро, астро – индустриями будут в ходу. Все это (в том числе и обнуление) необходимо, чтобы подготовить нас к середине апреля, где произойдут главные и важные события. И запустятся новые циклы.

Что еще? С пятницы Меркурий (планета коммуникаций и торговли) перейдет к Солнцу и Юпитеру в знак рыб и внесет проволочки международного характера. Меркурий будет в падении месяц и еще ослаблен сожжением до 20-ых чисел – на эффективные отношения рассчитывать не приходится (между странами, людьми, полами… в бизнесе, делах, управлении и т.п.). Но если постараться понять другого, встать на его место, совпасть с ним по ощущениям, то тут договоренности, напротив, выйдут на очень высокий уровень. Совет – более детально и конкретно выражать свои мысли, контролировать эго. Аккуратно с новыми людьми и предложениями! Тем более что с пятницы по воскресенье между собой немного вздорят несколько планет.

В воскресенье желательно запланировать тихий отдых, сузить круг общения.

Сделала акцент на предостережениях… используя их, период можно пройти более продуктивно!!! Все, кто в спячке, выходите из нее! Иначе не успеете за планетарными ритмами.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях. Все ссылки ниже!