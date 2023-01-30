Астрологи советуют зауральцам заводить новые знакомства

Благоприятное время для начинаний и запуска процессов продолжается, и положение планет рекомендует эффективно его использовать.

Легче и с пользой будут решаться умственные задачи. Активные действия также будут приносить результаты, служить прекрасным фундаментом для будущего. Особенно даст толчок совокупность творчества и серьезного подхода к делу.

На политической арене вероятны события, во многом определяющие взаимодействия и отношения между странами на долгую перспективу. Создание альянсов и коалиций.

В социальной жизни - зарождение общественных объединений, которые в будущем будут масштабироваться, и обладать весомой силой. Это сообщества с благой целью – экологические, оздоровляющие, несущие развитие или духовный рост и т.п.

Если конкретизировать первую неделю февраля, то в первые дни видится небольшое напряжение, вызванное столкновением интересов Солнца и Марса. Это обострение военизированных историй, накал может возникнуть и в сферах финансах и соц. вопросов. Решая проблемы настойчиво и терпеливо без эмоциональных всплесков, результат будет гораздо эффективнее и приятно вас порадует. Это время принятия кардинальных руководящих решений, проявления ответственности, крупных бизнес-стартов.

Середина недели может чуть всколыхнуть личные отношения, но это ненадолго. Соединение Венеры с Сатурном дает стабильность, долговременность в любовных делах. Так что знакомства и завязывание новых союзов все еще благоприятны.

В выходные усилится интуиция, восприимчивость, желание побыть одному или в узком семейном кругу. Благоприятно взаимодействие с водой, употребление полезных напитков и сочных продуктов растительного происхождения.

В заключение этого прогноза хочется поделиться новым стихом собственного сочинения под названием «Рассвет». Я регулярно пополняю своими стихотворными мыслями раздел «Музыка» на моей странице в Вк.

Рассвет

Ты не проси у жизни легкости веселья,

Чтоб жизнь свою бездумно проживать.

Избавь свой дух от тошного похмелья,

Придется снова кодировкой прошивать.

Ты попроси из мудрой чаши чудо-зелье,

Глоток его, чтоб ежедневно выпивать.

Терпенья, стальной воли ожерелье

Попробуй с наслаждением одевать.

Не прячься от преград в свои ущелья,

Не прекращай творить и затевать!

Встречай рассвет, как будто новоселье,

Чтоб поле мыслей светом засевать!

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также ИрэнуТетеревникову можно найти в соцсетях.

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