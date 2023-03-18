Астрологи: зауральцев ждут финансово-экономические штормы и весеннее обнуление

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 22 по 28 марта 2023 года.

Процесс весеннего обнуления ощутим для многих!Порой он выглядит безжалостным – рушатся опоры, на которых строился мир отдельного индивидуума, мир в целом. Кто-то теряет почву под ногами в прямом смысле, кто-то в переносном. Это сейсмическая активность, финансовые крахи, потери кого-то или чего-то. Сатурн зашел в накшатру Сатабхиша и многое превращает в ноль.

Что делать, если это про Вас? Признать обстоятельства, осознать, что ты в этом мире действительно ноль! Зачем? Чтобы в скором времени стать частью чего-то стоящего (сообщества, объединения, направления, цели и т.п.). Это будет что-то совершенно новое, более высокого порядка, а выбор – осознанным, как никогда. Речь идет и о международной расстановке, и о личном выборе каждого.

Общие процессы будут значительно сказываться на персоналиях. Потребуется гибкость и нестандартное восприятие.

В начале недели не повезет Меркурию – планете коммуникаций. Он - в падении, сожжен Солнцем и противостоит Юпитеру. Окончательно могут разорваться многие отношения и договоренности. Эффективным останется взаимодействие только на ментальном, интуитивном и духовном уровне. Боевая планета Марс, управляемая таким шатким Меркурием, продолжит нестабильность, военно-протестную неразбериху.

Венера – дерзкая, она в овне с импульсивным Раху, местами вздорит с ним.Финансово-экономические штормы усилятся. Скажется это и на женщинах: одним девушкам захочется выглядеть эпатажно, на других буду сыпаться неожиданные события. Из предостережений: операции с внешностью лучше не проводить; неблагоприятен алкоголь; аккуратно с лекарственными препаратами и сомнительными продуктами - повышен риск отравлений; избегайте темных мест и подозрительных личностей.

В среду, четверг – скопление планет в 12-ом знаке, 4 планеты - в конфликте. Международная и эмоциональная напряженность.

Между тем, с середины недели время благоприятно для новых инициатив и реализации планов, особенно заточенных на развитие других, с пользой для природы и общества. Прибыль в них может оказаться быстрой. Сюда же относятся презентации, проявление харизмы, неординарность в творчестве, смелые затеи.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

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