Астрологический прогноз для Курганской области:ожидаются внезапные повороты

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз для Курганской области, дала рекомендации, на что обратить внимание.

Курганская область: мы во Вселенной

6 февраля Курганская область отметит 80-летие. В масштабе человеческой жизни – возраст солидный. В разрезе регионов мира – еще ребенок, есть и гораздо старше. А с точки зрения Вселенной?..

Астрологи утверждают: если известно место и время появления объекта, то можно спрогнозировать его основные качества, сильные и слабые стороны и даже в некой степени увидеть будущее. Известный курганский специалист в сфере астрологии Ирэна Тетеревникова специально для «Нового мира» сделала астропрогноз для Курганской области.

– В карте нашего родного региона – масса астрологических комбинаций! Натальная карта Курганской области, построенная по Ведической астрологии, дает весьма интересную и своеобразную картину об этой территории, – рассказала Ирэна. – Она поясняет законы, нюансы, характерные особенности и дает понять, как их использовать для роста и развития.

Две планеты в момент рождения нашего края «стояли на месте». Это планета коммуникаций Меркурий (что дает некую оторванность и специфический логистический аспект) и планета Сатурн (это несет небыстрые результаты, суровость и сильную связь с землей). Меркурий призывает обратиться внутрь себя, научиться понимать свои эмоции и чувства, отрабатывать навыки эффективного общения с близкими (с семьей, земляками). Курганской области свойственна более внутренняя трансформация, чем внешние достижения.

Что касается «зависшего» Сатурна – он принес территории виды тяжелой промышленности, фундаментальные открытия в костной системе человека, земледелии и т.п. Он призывает к основательности, а не к решению проблем на бегу!

6 февраля 1943-го Юпитер двигался в обратном направлении. Это планета Гуру, мудрости, морали, уважения, и она призывает к каждому относиться как к учителю (особенно строго это именно при обратном движении). Если не чтить эти каноны, появляется криминогенный аспект и запас благочестия значительно истощается. Если жить по законам Юпитера, энергии этой планеты дают двойные результаты по общему благосостоянию, социальному климату, образованию.

Часть планет, что называется, делят градусы. Почти в одном градусе Солнце с Юпитером. Также в карте области очень сильная связка по обмену и градусам у Сатурна с Венерой (планетой жизнелюбия и удовольствий). Это дает щедрость земли, природные уникальные объекты, вкусные и полезные плоды, появление творческих высокоосознанных личностей.

Общие рекомендации для гармонизации региона:

– особое внимание властей и населения к людям преклонного возраста;

– развитие благотворительных сообществ;

– культура речи и добродушное общение в социуме.

Теперь о кратком прогнозе. Для нашей области с осени 22-го года идет период планеты Раху (иллюзий и внезапных ситуаций). Особенно ощутимо его действие продлится до мая 23-го года. Это внезапные повороты, эмоциональный накал, события «как снег на голову», новые задачи и ориентиры. Показаны неординарные решения, использование дара убеждения, могут дать результаты быстрые преобразования и проекты. Важно контролировать эмоциональные вспышки, иметь благие цели, не поддаваться на иллюзии и обманы, особенно в партнерстве, избегать дел, в которых нет ясности.

Весну и лето в регионе будет контролировать Юпитер. Он воспитывает мораль, духовность. Вероятно подписание важных для области документов в сфере образования, жизнеобеспечения, социальных вопросов.

Осенью, как и страна в целом, регион замедлится. И будет проходить период масштабного урока через трудности и ограничения от кармической планеты Сатурн. Он учит смирению, приближает нас к пониманию законов мироздания.

Курганская область обладает уникальным энергетическим потенциалом, своенравностью, задумчивым, серьезным общим складом и одновременно супер-чувствительностью. Она может во многом самореализовываться за счет внутренних ресурсов, что в ближайшем будущем будет цениться еще больше. Местность дает людям поддержку от природы, творческие силы… и даже целительские или экстраспособности.

Поблагодарим это место на планете Земля за предоставленные возможности жить и развиваться! С юбилеем, любимая родина!