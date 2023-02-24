Астрологический прогноз от Ирэны Тетеревниковой с 1 по 7 марта

Начну с плюсов. Успевайте получать удовольствие, творить, строить личные отношения, украшать себя и пространство… пока Венера в экзальтации до 11 марта. Благоприятны культурно-познавательные мероприятия, презентации, начинания в сферах красоты, развлечений, отдыха, интеллектуально-игровых проектах.

Все еще возможны прорывные действия, результаты в бизнесе, эффективные договоренности и сотрудничества. Особенно в контексте объединения одной целью.

О напряженностях и фокусе внимания. До 1 марта - это темы земли и общества, их движения и изменения, временами - протестные нотки. С 1 марта вектор начнет смещаться в сторону космоса, его функционала и использования. Это, как научные космические разработки (в исследовательской, военной части), так и поиски и открытия в духовной части.

О финансах. Показан контроль расходов. Будет тянуть на ненужные приобретения. В начале марта вероятны денежные потери из-за экономических показателей. В апреле - особенно резкие скачки курсов.

О делах. До 1 марта не рекомендуется обращаться в офиц. инстанции – замедленные результаты и препоны (Солнце сжигает Сатурн). С 1 по 4 марта ухудшается международное взаимодействие, отпуск и дальние передвижения лучше исключить (в конфликте Юпитер с Венерой). В эти дни многие испытают давление и неудобства. А те, кто на своем пути, напротив, получат доп.импульс, могут оказаться «на волне».

В начале марта вероятна масштабная огласка событий с отравляющими историями, а также стихийные явления от погоды и народных масс. (Меркурий переходит к Солнцу и Сатурну и не ладит с Сатурном)

К воскресенью - спад напряжения. Благоприятно уединение, природа, времяпровождение с семьей.