Астрологический прогноз с 17 по 23 августа от Ирэны Тетеревниковой

События будут очень разные. Неделя благоприятна для публичности, творчества, отдыха и развлечений, танцев, удовольствий, моды, некоторых видов бизнеса, заключения выгодных сделок и приобретений для красоты, шика и комфорта. В парах это может пробудить бурные чувства. При этом желательно контролировать эго и не забывать о щедрости и благотворительности.

Луна управляет Солнцем и Венерой, и это соединение увеличивает стремление к власти, вседозволенности.

С четверга Солнце переходит в свой знак Льва. В течение месяца высока вероятность крупных пожаров, стихийных бедствий. Будьте аккуратны с огнем, высокими температурами, электричеством. Могут случиться громкие и масштабные заявления от власть-имущих стран-лидеров. А это, в свою очередь, спровоцирует начало народных волнений в странах с нестабильной обстановкой. Есть и волна массовых заболеваний. Но более ощутимо это все будет через месяц-полтора.

Люди, укрепившие себя физически и духовно, относительно легко пройдут этот осенний водоворот. Тех же, кто продолжает жить на низких вибрациях, питаться негативными эмоциями, халатно относиться к своему организму и другим людям, ждут нелегкие испытания… Пока не научатся жить, не нарушая законы экологичности и устройства мироздания. Об этом позаботятся планеты-учителя Сатурн и Юпитер, которые продолжают ретроградное (обратное) движение. А значит, повторно, медленно… и основательно доносят до нас нужные уроки.

Примечание: наиболее точные прогнозы смотрятся при построении вашей индивидуальной натальной карты. Для этого необходимы характеристики вашего рождения: дата, время и место.

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