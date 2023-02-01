Автобусы меняют маршруты, в связи с закрытием перекрестка в центре Кургана

Работы будут идти в агрессивном жестком графике, даже в вечернее время.

«В Кургане идет масштабный ремонт канализационного коллектора по улице Коли Мяготина. Сейчас пришло время «перейти» улицу Ленина. Мы достигли договоренности с подрядной организацией и заказчиком, чтобы эти работы было проведены в максимально короткий срок. Мы поставили задачу в пределах одной недели. Мы понимаем, насколько важна эта транспортная артерия для города, но возникла объективная необходимость и мы перекрываем этот перекресток», - рассказал Директор департамента развития городского хозяйства администрации города Андрей Плешков.

По его словам, светофорные комплексы, которые находятся на близлежащих улицах, будут на период работ отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную транспортную пропускную способность.

«Всем предлагаем пользоваться альтернативными улицами. Это с улицы Станционной, улицы Ипподромная, Савельева и выход на улицу Гоголя, а также с улицы Станционной, через улицы Володарского, Томина и Кирова», - добавил Андрей Плешков.

По перекрестку проходит 12 муниципальных маршрутов. Они будут изменены. По данным «Транспортного управления», движение автобусов будет осуществляться по улицам: ул. Пролетарская, Гоголя, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении; ул. Ленина, Гоголя, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина