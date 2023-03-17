Автоинспекторы Кургана выявили 47 фактов управления автобусом с неисправностями

Курганские госавтоинспекторы проверили более 500 автобусов, предназначенных для перевозок пассажиров. В результате в отношении водителей было составлено 192 административных материала. В 47 случаях вскрывались факты управления пассажирским транспортом при наличии технических неисправностей. Как правило, в таких случаях эксплуатации общественного транспорта строго запрещена, однако водители игнорируют данное правило и рискую не только собственными жизнями, но и жизнями пассажиров в погоне за прибылью.

26 водителей привлечены к ответственности за управление автобусом без диагностической карты технического осмотра, 21 – за управление автобусом, не оборудованным тахографом (либо с неисправным тахографом).

А четыре автобуса и вовсе были помещены на специализированную стоянку из-за неисправной рабочей тормозной системы. Выявлен один случай нарушения правил организованной перевозки детей. Все виновные будут, конечно, наказаны. Но в Госавтоинспекции еще раз призвали перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров.

Фото Николая Пушилина.

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