Автолюбителям запретили останавливаться на проспекте М.Голикова в Кургане

На проспекте М.Голикова в Кургане ввели запрет на стоянку и остановку транспортных средств.

Речь о четной стороне проспекта М.Голикова на участке от пересечения Голикова и Шадринского тракта и на протяжении 400 метров по ходу движения.

В администрации города пояснили, что эта мера принята для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения. Информировать водителей о запрете стоянки и остановки транспортных средств будут дорожные знаки «Остановка запрещена», «Эвакуатор» и «Зона действия». Их установят в ближайшее время.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения возложен на УМВД России по городу Кургану.

