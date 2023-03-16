Автомобиль «УАЗ» и 17 тонн гуманитарной помощи отправили из Кургана на Донбасс. Спецтехнику и груз бойцам СВО собрали представители регионального штаба Общероссийского народного фронта при поддержке правительства области. Губернатор этому вопросу уделяет особое внимание.

Машину высокой проходимости нашли участники курганского автоклуба. Их друзья, которые сейчас тоже находятся на передовой, обратились за помощью. Автолюбители в сотрудничестве с ОНФ через соцсети объявили сбор. Один из желающих помочь выделил средства на приобретение автомобиля «УАЗ».

«Мы нашли «УАЗик», купили, - рассказывает руководитель курганского автоклуба «RedDevils» Сергей Загвоздин. - Полностью провели техобслуживание. Отремонтировали, «подшаманили» его. Пригнали на базу отправлять. Я сам поеду сопровождать груз. Вылетаю в Ростов, чтобы передать его нашим парням – курганцам в часть».

Сбор гуманитарной помощи проходит в рамках проекта «Всё для Победы». Денежные средства от неравнодушных граждан поступают на портал «POBEDA.ONF.RU». Активисты Общероссийского народного фронта приобретают на них всё необходимое для участников СВО.

«Всё отработано по заказам воинских частей, - пояснил член регионального штаба ОНФ Александр Айвазов. – Отправляем бензопилы, канистры, печи, еду. Ещё и личные вещи, которые передали мамы, жёны, сестры. Мы их обязательно доставим до адресатов».

В коробках также то, что прислали и привезли жители Кургана и области непосредственно на пункты сбора- тёплая одежда, нижнее бельё, лекарства, окопные свечи и много другое, необходимое бойцам на передовой. Транспорт предоставила одна из местных компаний.

«Обратились к нам первый раз, - говорит директор компании «Медведь» Михаил Попов. - Решение было принято ежесекундно. Я считаю, это наша обязанность - помочь тем, чем мы можем. Если даже на какую-нибудь сотую, тысячную долю процента ребятам будет легче от нашего участия, мы это обязательно сделаем».

В начале следующей недели фура с 17- тонным грузом гуманитарной помощи доставит его к месту назначения в Ростов. Поддержку от земляков получат бойцы девяти воинских частей.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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