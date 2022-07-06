Авторы проекта «Лапша»: больше всего фейков публикуется в соцсетях

За неделю аналитики фактчекингового проекта «Лапша» выявили 53 фейка. Суммарно они успели набрать более 300 млн просмотров. Еженедельной статистикой авторы проекта подлились на официальном сайте.

Чаще недостоверная информация публикуется в социальных сетях. «Больше всего фейков зафиксировали в «Одноклассниках» — 21,7%. Почти столько же — во «ВКонтакте», — поделились аналитики «Лапши».

Почти 40% фейков были связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Второй по популярности темой для создания слухов является внутренняя политика России. Третьей — уровень благосостояния граждан.

Самым распространеннымфейком среди россиян стала информация о том, что за рубежом перестанут принимать дипломы российских вузов из-за отказа России от Болонской системы образования. Несмотря на то, что глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков опроверг эти домыслы, фейк набрал 28 млн просмотров.

На втором месте оказалось видео смерча, который якобы засняли 27 июня в Чувашии. На следующий день ролик разошелся по социальным сетям. Проект «Лапша» выяснил, что на самом деле кадры бушующей стихии были сняты в США еще в апреле. Тем не менее, фейковое видео успели посмотреть 4,5 млн человек.

Третий по масштабности фейк — новость о том, что на врачей завели уголовное дело из-за смерти Юрия Шатунова. Эту информацию впоследствии опровергли концертный директор артиста Аркадий Кудряшов и Следственный комитет РФ. Недостоверная новость набрала 850 тысяч просмотров.