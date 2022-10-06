Автотрассу Шадринск – Миасское отремонтируют в текущем году

Автомобильную дорогу регионального значения Шадринск-Миасское будут ремонтировать в году. В правительстве области сообщили, что это личное поручении губернатора Вадима Шумкова. Маршрут очень востребован – он ведет в Челябинскую область в обход загруженной федеральной трассы «Иртыш», соединяет населенные пункты трех муниципаль ных округов – Шадринского, Далматовского, Катайского, отметили в областном правительстве

Общая протяженность дороги составляет 92,8 км, из них ремонт в 2022 году – 56,2 км, стоимость работ составляет без малого 1 млрд рублей.

По словам подрядчика, объект будет сдан в срок, это с учетом того, что погода пока позволяет асфальтоукладчикам работать каждый день

Для контроля качества строительные материалы, асфальтобетонная смесь, слои асфальтобетона проходят лабораторный контроль и со стороны заказчика и со стороны подрядчика.

Работы идут комплексно, у отремонтированной дороги будет: горизонтальная разметка термопластиком, установят дорожные знаки, 22 автопавильона, обозначат 11 пешеходных переходов, а в аварийно опасных местах поставят барьерное ограждение.

В 2023 году ремонт дороги будет завершен - еще 36,6 километров приведут к нормативу. Подрядная организация уже определена.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт дорог 300 километров.

По информации правительства Курганской области.

Фото сайта https://www.1obl.ru/

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