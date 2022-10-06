Автотрассу Шадринск – Миасское отремонтируют в текущем году

Автомобильную дорогу регионального значения Шадринск-Миасское будут ремонтировать в году. В правительстве области сообщили, что это личное поручении губернатора Вадима Шумкова. Маршрут очень востребован – он ведет в Челябинскую область в обход загруженной федеральной трассы «Иртыш», соединяет населенные пункты трех муниципаль ных округов – Шадринского, Далматовского, Катайского, отметили в областном правительстве
Общая протяженность дороги составляет 92,8 км, из них ремонт в 2022 году – 56,2 км, стоимость работ составляет без малого 1 млрд рублей.
По словам подрядчика, объект будет сдан в срок, это с учетом того, что погода пока позволяет асфальтоукладчикам работать каждый день
Для контроля качества строительные материалы, асфальтобетонная смесь, слои асфальтобетона проходят лабораторный контроль и со стороны заказчика и со стороны подрядчика.
Работы идут комплексно, у отремонтированной дороги будет: горизонтальная разметка термопластиком, установят дорожные знаки, 22 автопавильона, обозначат 11 пешеходных переходов, а в аварийно опасных местах поставят барьерное ограждение.
В 2023 году ремонт дороги будет завершен - еще 36,6 километров приведут к нормативу. Подрядная организация уже определена.
В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт дорог 300 километров.
По информации правительства Курганской области.
Фото сайта https://www.1obl.ru/
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