Азербайджанская диаспора поздравила курганских женщин с 8 Марта

Чтобы сохранить здоровье и красоту, женщине нужно работать. Такого принципа придерживается жительница Кургана Августа Нечеухина. Сейчас ей 91 год, но это по паспорту. На вид значительно меньше. Августа Михайловна бодра, весела и сохраняет ясность ума.

- В чем секрет моей молодости? Я всю жизнь трудилась. Работала токарем на 603-м заводе, который сейчас называется «Курганприбор», потом на «Кургансельмаше». Еще была швеёй – шила спинки и сидения для Курганского автобусного завода. Я не понимаю, как вообще можно сидеть без дела, - говорит Августа Нечеухина.

Она воспитала двух дочерей, четверых внуков, пятерых правнуков. Даже сейчас, хотя давно находится на заслуженном отдыхе, продолжает трудиться – ведет огород и держит курочек (живет в частном доме).

Накануне 8 Марта Августу Михайловну и других жительниц Восточного района Кургана пригласили в кафе. Там Ассамблея народов Зауралья организовала для них праздничный вечер.

- Мне очень приятно, что мероприятие решили провести в наших стенах. Мы приготовили для милых дам различные национальные блюда, организовали песни и танцы, - рассказал «Новому миру» владелец кафе Сахиб Гулиев.

Инициатором мероприятия стало «Объединение азербайджанцев Зауралья». Председатель правления общественной организации Аршад Джуварлинский говорит, что они поступают так ежегодно в разных районах города. Нынче настала очередь Восточного.

- С советских времен 8 Марта является одним из самых светлых и любимых народом праздников. Мы поздравляем матерей, которые родили нас на свет, любимых спутниц жизни и всех тех, кто дарит любовь и душевное тепло нам, мужчинам, - заявил лидер азербайджанской диаспоры.

Азербайджанцы пригласили в кафе не только своих соплеменниц, но и русских, татарок, башкирок, белорусок, украинок, других. У женщины вообще нет национальности. Она – прежде всего, мать, жена, сестра, любящая женщина, убеждена председатель Ассамблеи народов Зауралья Вера Соловьева.

- Спасибо азербайджанской диаспоре, которая собрала нас в кафе, - поблагодарила организаторов вечера депатут Кургаснкой городской Думы Наталья Семина. – Они вообще часто помогают нам – когда мы проводим мероприятия в Гагаринском сквере, угощают пловом, гречневой кашей с тушенкой, чаем. Конечно же, мы благодарны им. Особенно приятно, когда обращают внимание на нас, женщин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.