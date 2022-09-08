Бабичев: проект по производству трубопроводной арматуры - лидер в стране

Курганская область выпускает 15 процентов от общероссийского объёма всей арматуростроительной продукции. В связи с санкциями потребность отечественной продукции в этой отрасли растёт, что открывает для производств региона новые перспективы. Об этом в рамках пленарного заседания форума «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы» на выставке «КурганСпецПром-2022» рассказал президент научно-промышленной ассоциации арматуростроителей, руководитель обособленного подразделения АО «Научно-производственное объединение «Энергомашкомплект» Алексей Бабичев.

«Российское арматуростроение - это порядка 80 крупных машиностроительных предприятий по всей стране, и из них крупных именно 8 - в Кургане. Мы считаем по аналитике промышленного союза арматуростроителей России. На самом деле предприятий гораздо больше, разных форматов. И, таким образом, мы понимаем, что из 70 млрд рублей общего объема продукции, произведенной за 2021 год арматурной промышленностью – на 10 млрд произведено в Кургане. Можно с уверенностью говорить, что проект по производству трубопроводной арматуры Курганской области является лидером в стране», - прокомментировал Алексей Бабичев.

Президент научно-промышленной ассоциации арматуростроителей подчеркнул, что страну ждет серьёзная перестройка рынка. Этому способствует уход из России западных лицензиатов, поставщиков оборудования и их сервисных центров, разрыв логистических цепочек, уточнили в пресс-службе главы региона. Это станет стимулом для расширения существующих и создания новых арматуростроительных производств.