Белорусы Курганской области сделали важное заявление

В понедельник, 6 февраля, Курганская область отпразднует свое 80-летие. В регионе проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Одна из них – белоруссы. По официальной статистике, их около 5000 человек. Однако на самом деле белорусов на зауральской земле значительно больше.

- Когда мы с ансамблем белорусской песни «Журавушка» выезжаем с концертами в муниципальные округа, в каждом селе к нам подходят люди и признаются, что имеют белорусские корни, - рассказала «Новому миру» председатель правления Национального культурного центра белорусов Зауралья «Батькавщина» Людмила Урванцева.

Объяснение этому простое. В годы Великой Отечественной войны в наш край из Белорусской ССР эвакуировали многие предприятия с персоналом. Люди пережили здесь военное лихолетье, да так и остались – сроднились с зауральской землей.

Сейчас белорусов Курганской области объединяет культурный центр «Батькавщина» («Отечество»). Он сохраняет красоту белорусского языка и песни, передает традиции этого народа подрастающим поколениям.

- Россию и Беларусь населяет единый славянский народ. Он должен помнить об этом, знать свои корни. Потому что Белоруссия – это та же Русь, только Белая Русь, - говорит Людмила Урванцева.

В центре «Батькавщина» часто собираются представители других национальностей, проживающих на территории нашего региона. Двери для всех открыты. Белорусы со всеми живут мирно, дружно.

- Белорусам в Курганской области живется комфортно. У нас есть свое помещение. Постоянно приглашаем друзей, пьем чай, общаемся, - признается Людмила Урванцева.

Курганские белорусы считают: мы разные, но мы едины. И в этом единстве противоположностей заключается наша сила. Великая сила многонационального народа России.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.