Белозерцы передали две печки-буржуйки для бойцов, участвующих в спецопераци

На территории Белозерского муниципального округа продолжается сбор гуманитарной помощи для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, пишет белозерская газета «Боевое слово».

В рамках акции «Своих не бросаем!» неравнодушные жители села Нижнетобольного передали для наших земляков две печи-буржуйки, изготовленные Анатолием Шанауровым, Сергеем Корюкиным и Владимиром Коневым.

Вместе с печами белозерцы передали металлические чайники, чай, сахар, конфеты, табачные изделия различной модификации, и, конечно, письма солдатам, написанные учащимися из Нижнетобольной школы.

Участники акции уверены, что эти печи могут согреть бойцов в любую погоду, и все они вернутся домой живыми и здоровыми. Белозерцы также написали на печах слова-пожелания домашнего тепла, тем самым, выразив поддержку землякам, которые сейчас борются с нацизмом и фашизмом.

В ближайшие дни гуманитарный груз отправится на передовую.

Фото от газеты "Боевое слово".