Белозерская газета провела очередной санпатруль по несанкционированным свалкам

Обозреватели газеты не раз проводили рейды по контролю за благоустройством и чистотой улиц райцентра.

В Белозерском много ухоженных территорий и домов. Проводится обкос травы вдоль дорог и тротуаров, обновляются пешеходные переходы, идет постоянное благоустройство, но не везде так все прекрасно.

В центре особого внимания не раз оказывались переполненные мусорные контейнеры, а рядом – килограммы разбросанных пакетов, бутылок, одежды и прочего никому не нужного хлама. Казалось бы, мусор вывозится регулярно, но спустя немного времени контейнеры вновь переполняются. Естественно, жители, увидев переполненный бачок, спокойно ставят свои пакеты с мусором возле него. Не нести же их домой? Собаки растаскивают содержимое пакетов, а ветер всё это разносит по улицам.

Ярким примером настоящего безразличия к окружающей среде являются несанкционированные, стихийные свалки. Почему-то многие домовладельцы напрочь отказываются оплачивать услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов?! Объясняют это тем, что в силах самостоятельно утилизировать мусор, но, как показывает практика, это всего лишь слова. На деле большая часть частного сектора буквально захламлена бытовым и строительным мусором! Такие стихийные свалки имеют свойство вырастать в самых неожиданных местах – жители сами определяют места для свалок и сброса мусора.

Такая свалка была обнаружена нами весной в конце улицы Пичугина на перекресте с улицей Пионерской за газовым участком. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и всевозможное тряпьё, старые вёдра и покрышки, рваная обувь и мешки, колючая проволока, обрезки пластиковых труб, пачки от чипсов и пакеты. Жители выбpacывaют отходы жизнедеятельности, кaк гoвopитcя, «нe oтxoдя oт кaccы» – за огородом.

Маленькое редакционное расследование с целью выяснить, кто же из жителей выбрасывает мусор зашло в тупик. На вопросы, кто это делает, и почему вы не убираете, жители близлежащих домов недоумённо пожимали плечами и гневно высказывались в адрес «плохих людей», которые мусорят у них… Хотя практически весь хлам, которым засыпана территория прямо возле домов, – бытового характера, все жители улицы категорически отрицали свою причастность к беспорядку.

Что же получается, его сюда несут посторонние люди? Вероятность такого варианта небольшая. И, как всегда, «виновных нет», мусор никто не сбрасывает... Но он всё время откуда-то появляется.

Из-за шалости детей в этом месте горел камыш. Хорошо, что бдительные жители это заметили, пожарные прибыли вовремя и пожар был потушен. А ведь можно привести эту территорию в порядок, скосить камыш, убрать мусор.

Что и сделали в сентябре работники Белозерской КЭС ОАО «Курганоблгаз». В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» они вместе с сотрудниками пожарно-спасательного отряда МЧС России по Курганской области очистили территорию от мусора и скосили камыш. Сейчас свалка ликвидирована. Теперь стоит надеяться, что территория останется чистой и не будет захламлена в ближайшее время.

Помните, только совместными усилиями мы можем сделать родное село чище. Ведь борьба с грязью, переполненными баками, урнами должна начинаться с изменения менталитета наших жителей, которые, ревностно следя за порядком в собственных домах, ведут себя столь все дозволенно, не считаясь с окружающими их людьми, демонстрируя своё бескультурие и пренебрежительное отношение к окружающей среде. Даже ежечасная уборка не спасёт округ от грязи, пока люди не научатся правильно обращаться с мусором. Всем нам необходимо чувствовать себя членами одной большой семьи, судьба которой зависит от каждого из нас. Сознательное отношение жителей к чистоте на улицах – первое по значимости и эффективности средство в борьбе с грязью.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.