Белозерским медикам рассказали о пользе слияния ЦРБ с курганской больницей

В районном Доме культуры 26 июля состоялась встреча сотрудников Белозерской ЦРБ и жителей округа с первым заместителем директора департамента здравоохранения Курганской области Назаром Шевченко, директором Медицинского информационно-аналитического центра Еленой Петровской, главным врачом Курганской больницы №2 Владимиром Герасимовым по вопросу предстоящего объединения нашей больницы с Курганской больницей №2.

Представители депздрава подробно ответили на вопросы белозерских коллег и развеяли опасения по поводу сокращения медперсонала и закрытия медицинского учреждения. Главной целью преобразования является улучшение качества медицинского обслуживания пациентов в сельской местности. Узкие специалисты «головного» медучреждения по графику смогут выезжать в филиал, чтобы проводить там приём.

Слияние МО позволит обеспечить более рациональное и эффективное использование ресурсов и направить сэкономленные средства на повышение оплаты труда ина улучшение лечебно-диагностической базы, а также создаст все предпосылки для привлечения новых кадров.

Назар Шевченко подчеркнул, что многие регионы уже успешно реализовали подобные проекты и перед началом реформы в Курганской области их опыт был подробно изучен. В результате выиграли и пациенты, которые получают более качественную помощь, и медицинские работники, у которых появилась возможность более полно реализовать свой потенциал.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово». Фото автора.

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