Белозерский МФЦ – это новый формат взаимодействия государства и граждан

В Белозерском округе многофункциональный центр появился в конце 2014 года. За это время многие из нас уже смогли по достоинству оценить плюсы данного учреждения, обратившись сюда за оформлением тех или иных документов.

– В нашем филиале прием посетителей сейчас ведут 6 специалистов. В некоторой степени мы являемся посредниками между нашим клиентом и государственными учреждениями, где, собственно, и осуществляется весь механизм оформления документов, – рассказывает начальник отдела Андрей Вадимович Насонов. – Также у нас в штате трудятся курьер, уборщица и дворник.

В МФЦ уютно и комфортно: просторное светлое помещение с удобной офисной мебелью, специально оборудованные места для приема и выдачи документов, места ожидания и информирования, оснащенная всем необходимым «детская зона», электронная система управления очередью с визуальным и звуковым сопровождением, а также все условия для людей с ограниченными возможностями.

Официальный девиз системы МФЦ – «на все случаи жизни». Так на самом деле и есть. Люди обращаются в многофункциональный центр по разным поводам, начиная с получения любых документов – паспорта РФ, СНИЛС, загранпаспорта, охотничьего билета – и заканчивая оформлением различных льгот и пособий.

В настоящее время МФЦ предоставляет более 200 видов различных федеральных, государственных и муниципальных услуг. Наиболее востребованы такие, как прием и выдача документов о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства (пребывания), замена паспортов, выдача справок о наличии или отсутствии судимости, а также услуги Росреестра, Управления соцзащиты, Пенсионного фонда. Часто обращаются по вопросам утери и восстановление тех или иных документов, регистрации сделок с недвижимостью.

– Работа сложная, разноплановая, включает большое количество ведомств, в которые мы принимаем и отправляем пакеты документов и заявления. Когда люди получают положительные результаты, они очень радуются тому, что привели свои дела в порядок, и благодарят нас. Конечно, это приятно,– делится специалист МФЦ Анастасия Красноярова.

Здесь сложился успешный коллектив, который всегда готов прийти на помощь, проконсультировать и дать совет.

–Наши специалисты всегда дружелюбны, приветливы, с улыбкой и хорошим настроением. Задача Центра госуслуг «Мои документы» – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних хлопот, – подчеркнул Андрей Вадимович. – Результаты нашей работы показывают, что мы нужны людям, мы востребованы.

Вот один из отзывов посетительницы МФЦ:

– Эту организацию посещала несколько раз, персонал вежлив, стараются помочь клиенту по максимуму, дают обстоятельные и полезные консультации, работают на совесть, в зале для клиентов много печатной информации. Светло, чисто уютно. Спасибо за вашу работу.

Действительно, в полной мере значимость Центра «Мои документы» может оценить лишь тот человек, кто хоть раз «бегал» и собирал справки по различным инстанциям. Многофункциональный центр внес в жизнь людей спокойствие и уверенность.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово». Фото автора.

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