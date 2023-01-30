Без кодового слова курганцы не смогут проконсультироваться в Социальном фонде

При звонках на «горячую линию»Социального фонда России по Курганской области для получения персональных консультаций применяется кодовое слово.

Кодовое слово – это сведения, которые указывает гражданин в информационной системе Социального фонда России для подтверждения своей личности при телефонном обращении, пояснили в ведомстве.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости кодовое слово можно будет заменить.

Как сообщили в пресс-службе фонда, установить кодовое слово можно двумя способами: лично обратиться в клиентскую службу либо через личный кабинет на сайте Социального фонда. При этом потребуются логин и пароль для входа на портал Госуслуг.

Отметим, в 2022 году более 17,5 тысяч зауральцев лично посетили клиентскую службу для установления кодового слова.

В региональном отделении Социального фонда напомнили номер телефона, по которому жители Курганской области могут обращаться за консультацией - 8-800-600-0627.