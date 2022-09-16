Библиотека Югова поздравила "новомировцев" со 105-летием газеты

Пожелала коллективу смелых идей и любви читателей.

Именно 105 лет назад вышел первый номер газеты «Новый мир». У печатного издания богатая история. Газета не раз меняла название. А в начале июня 1918 года и вовсе прекратила своё существование из-за захвата Кургана белочехами. Спустя время общественно-политическая газета «Новый мир» вернулась к читателям. И вот, уже 105 лет зауральцы в каждом уголке Курганской области могут узнать о том, что происходит в регионе и стране. Про строительство школ, детских садов и больниц, про разного уровня выборы, про спортивные и культурные успехи земляков и другие важные новости - всё это на страницах «Нового мира».

Коллектив библиотеки имени Югова в своей группе в соцсети "Вконтакте" поздравлил редакцию Издательского Дома «Новый мир», пожелал смелых идей, стабильности, творческого полёта и любви читателей!

Хотите полистать газету в уютном кресле? Приходите в Юговку! В зале периодики на третьем этаже есть подшивки номеров «Нового мира» разных лет!

Прочитать оцифрованные выпуски газеты за разный период можно и на сайте библиотеки Югова. Для этого нужно зайти в электронную библиотеку и зарегистрироваться. А если у вас уже есть читательский билет Юговки, то ввести свою фамилию и пароль - номер билета.