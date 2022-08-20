Библиотека Югова проведёт «Уроки доброты»

Всемирный день собаки учреждён и ежегодно отмечается при поддержке Международного фонда защиты животных 26 августа. В канун праздника Юговка совместно с волонтёрами-зоозащитниками и Управлением ветеринарии по Курганской области проведут «Уроки доброты».

Зоозащитники расскажут участникам Открытой площадки о гуманном отношении к животным и о том, как правильно вести себя на улице, если встретили безнадзорную кошку или собаку: как защитить животное, в то же время обезопасить себя и куда обратиться за помощью профессионалов. Кроме того детям и взрослым на наглядных примерах покажут, как грамотно ухаживать за домашними питомцами, почему их нельзя обижать и как часто нужно показывать их ветврачу.

Специалисты Управления ветеринарии проведут с участниками интерактивные игры и викторины, а библиотекари познакомят с книжными новинками о домашнем уходе за животными и устроят гостям настоящий квиз. Самым активным и эрудированным вручат подарки и сладкие призы.

На «Уроках доброты» будут и почётные гости – питомцы курганских приютов для животных, их приведут с собой волонтёры. С добрыми, ласковыми и хорошо воспитанными усатыми и хвостатыми можно будет общаться, играть и, конечно, делать фото на память об этом дне. И, может быть, кто-то из приютских воспитанников встретит здесь доброго друга – Человека и, наконец-то, обретёт настоящий Дом.

Приглашаем детей и взрослых курганцев на «Уроки доброты» в Городской сад с 13:00 до 15:00 часов 25 августа!

Возрастные ограничения: 6+.