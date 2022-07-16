Библиотека Югова ждёт курганцев в летнем читальном зале

Курганцы и гости города легко найдут Летний читальный зал Юговки – уютный уголок с креслами, стульями и столиками с занимательной литературой, журналами и другой периодикой по интересам на тенистой аллее парка. Для взрослых и детей сотрудники Юговки подготовили разнообразную подборку литературы и периодических изданий – то, что нужно для лёгкого занимательного отдыха: журналы с историями об известных людях, сборники кроссвордов, шарад и анекдотов, сатирические рассказы, журналы для садоводов и огородников, путеводители по разным странам. Для стильных женщин – журналы мод и каталоги знаменитых имиджмейкеров, для детей – весёлые раскраски и мультяшные комиксы. Мужчины, наверняка, оценят пособия по строительству и ремонту, секретам рыбалки, удачной охоты или ремонту автомобилей.

Ну и, конечно, Юговка предлагает мини-библиотеку русских и зарубежных классиков. Кто-то пожелает полистать романы Льва Толстого, кто-то будет сопереживать героям рассказов Антона Чехова, а кому-то захочется вдоволь посмеяться над персонажами Михаила Зощенко. Юговка поможет провести время творчески и с пользой. Кроме того, работает книжная лавка, где желающие могут приобрести издания зауральских авторов, а также сувенирную продукцию с символами Кургана и куклы-обереги, изготовленные мастерицами клуба «Купава».

Летний читальный зал Юговки будет работать до осени. Библиотека ждёт гостей каждый четверг.

Отдыхайте и читайте вместе с Юговкой!