«Билет в будущее» - новое в профориентировании Курганской области

В Курганской области продолжают реализовывать федеральный проект "Билет в будущее", который призван помочь выпускникам школ выбрать свою профессию.

Например, Ольга Олейник уже прошла тестирование, которое подсказало ей нужное направление – Ольга будущий журналист. Девушка рассказала о своём участии в проекте «Билет в будущее» и посоветовала другим школьникам тоже «примерить» на себя профессию: пройти профориентационные тесты, съездить на экскурсии в колледжи, вузы и на предприятия, что безусловно поможет определиться с таким сложным выбором.

В новом учебном году для учеников 6-11 классов будет запущено много всероссийских уроков, появится обновленная навигационная диагностика, благодаря которой участники смогут сравнить результаты всех пройденных этапов и в конце получить рекомендации по выбору профессии.

Данный проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов под руководством Ивана Есина в рамках национального проекта «Образование».

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на платформе «Билет в будущее» через образовательную организацию, где школьник и обучается. В проекте можно принять участие не только школьникам 6-11 классов, но и их родителям, а также педагогам, специалистам, представителям среднего профессионального образования и работодателям.

На платформе сразу предлагается пройти в «Примерочную профессий» - онлайн-тренажер, где желающий может ответить на несколько вопросов, рассказать о своих интересах, целях и сильных сторонах. После этого система предложит несколько направлений, которые точно подойдут школьнику.

Владимир Путин на одной из пресс-конференций отметил, что профориентация – один из ключевых элементов работы с молодыми людьми сегодня. Также президент подчеркнул значимость проекта «Билет в будущее», ведь нет ничего важнее выбора пути в жизни.

Создатели проекта даже анонсировали выход первого профориентационного сериала «Билет в будущее», который появится на экранах осенью этого года.

Редакция «Нового Мира» желает школьникам ответственно подойти к вопросу выбора профессий и найти свой путь в жизни.