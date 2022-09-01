«Билет в будущее» приведёт курганскую школьницу на работу в прокуратуру

Екатерина Варлакова перешла в 11 класс школы №24. Девушка имеет активную жизненную позицию, участвует в школьных научно-практических конференциях, региональных проектах, стала лауреатом Городской молодёжной премии в номинации «Образование». «Я учусь шестой год в кадетском классе и являюсь его командиром. Кадет-это человек, который обладает такими качествами, как честность, порядочность, самодисциплина и, конечно же, ответственность» - поделилась девушка.

Этим летом Екатерина успела побывать в лагере «Артек», а чуть ранее съездила в лагерь патриотического воспитания молодёжи «Патриот». Это была уже третья смена, третий год подряд. Екатерина благодарна своим наставникам: «Каждая смена приносила новые знакомства, опыт и навыки. За это хочется сказать спасибо моим любимым инструкторам и начальнику смены, которые на протяжении трёх лет воспитывали во мне воина, в чём-то помогали и давали советы». Девушка уверенно движется к своей цели, с которой определиться помог «Билет в будущее».

Сначала девушка, как и другие участники, прошла тестирование. В результате программа определяет склонности, интересы и способности к различным профессиям. Екатерина убедилась, что ей подходит работа с людьми. Девушкаотметила, что именно для неё важно при выборе работы: «Я поняла, что с каждым днем меня все больше и больше привлекает ответственная и сложная работа. Мы живем в правовом государстве, и в своей работе я хочу отстаивать принципы демократии и верховенства прав и свобод граждан. При выборе профессии у меня были определённые требования: Я хочу работать с людьми, я хочу быть полезной своей стране и вселить в людей уверенность в правосудии». Девушка совмещает участие в акциях и проектах, кураторство. При этом молодая активистка ведёт блог на своей странице в ВК, где с восхищением и радостью рассказывает об успехах и начинаниях. Жизнь бьёт ключом – все дороги перед девушкой открыты.

После профориентационных уроков от наставника Екатерина определилась с профессией. Выбор пал на прокурорскую деятельность. И действительно, Катя – настоящий патриот, её привлекает форма, служение родине и взаимодействие с людьми. Помимо этого девушка хорошо знает необходимые для поступления предметы – историю и обществознание. Юная патриотка рассказала о своих увлечениях: «Круг моих интересов довольно разнообразен. Их слишком много. Я люблю всю кадетскую деятельность: строевую, разборку и сборку автомата, стрельбу, фланкировку, но помимо этого я занимаюсь общественной деятельностью. Пишу проекты, сочинения, участвую в конкурсах различной направленности и различных уровней: международном, всероссийском и муниципальном, а также являюсь членом общественных организаций. В скором времени я поеду на конкурс Лидер XXI века, который состоится в Казани». Поступить в юридические вузы непросто, но девушка полна уверенности и стремления к успеху. Екатерине посоветовали Университет прокуратуры Российской Федерации, УрГЮУ и Санкт-Петербургский юридический институт. «В этом году я хочу попробовать получить целевое направление от нашей области, а в будущем работать по специальности на благо нашего города», - поделилась планами Екатерина.

Анастасия Пережегина. Фото участницы проекта «Билет в будущее» Екатерины Варлаковой.

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