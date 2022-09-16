Бизнесменам Курганской области подробно расскажут о мерах поддержки

В рамках проведения праздника «Дни труженика села», который будет проходить на Троицкой площади 17 сентября, ф филармонии с 13 до 14 часов будет проходить круглый стол на тему: «Все о мерах поддержки — в помощь малому и среднему бизнесу и самозанятым гражданам».

Приняв участие в данном мероприятии, любой заинтересованный в развитии своего бизнеса сможет получить актуальную, важную информацию о: поддержке в виде компенсации первоначального взноса на приобретение техники и оборудования по договорам лизинга; о льготных микрозаймах до 5 млн рублей на 36 месяцев под процентные ставки от 0,1 до 5% годовых; об условиях получения социального контракта, участия в конкурсах, бизнес-миссиях и выходу на маркетплейсы со своим товаром и многое другое.

В пресс-службе администрации города Шадринска уточнили, что помимо этого, каждый желающий гость сможет ознакомиться с местной продукцией хлебобулочных и мясных изделий и поучаствовать в роли эксперта и отдать свой голос за лучший продукт.

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