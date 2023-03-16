Благодаря инвестициям в Курганской области открываются новые производства

Объем инвестиций в экономику Курганской области за последние 3 года составил 19 млрд рублей. Создано 8000 новых рабочих мест, в том числе более 1000 рабочих мест на базе индустриальных парков, где было реализовано 694 инвестиционных проекта. Об этом сегодня, 16 марта, в ходе прямого эфира, прошедшего в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

- В регионе созданы десятки новых производств, освоен выпуск новой продукции, в том числе импортозамещающей. Так, Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования разработал аналог конвейера-штабелеукладчика, который по своим характеристикам не уступает импортным образцам. В настоящее время предприятие работает над опытным образцом автомобильного конвейера-приемника, который заменит европейские аналоги. Также в индустриальном парке «Курганэнергомаш» открыто производство импортозамещающей продукции – латунных фитингов. Шадринский автоагрегатный завод освоил производство погрузочно-доставочной машины. И таких примеров можно привести десятки, - подчеркнул Владимир Архипов.

По его словам, в настоящий момент в Курганской области реализуется 619 инвестпроектов, общий объем инвестиций которых превышает 80 млрд рублей.

Напомним, что благодаря активной инвестиционной политике и мерам государственной поддержки в Курганской области хорошими темпами развивается экономика. Индекс промышленного производства за 2022 год составил 102,5%, что стало 26 показателем в стране и выше, чем в среднем по России и УрФО.

А по темпу роста производства сельскохозяйственной продукции за прошлый год Курганская область вообще заняла 1 место: у нас он составил 140%, тогда как в среднем по России – 110%.

Николай Волков.

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