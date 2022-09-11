Благодаря Вадиму Шумкову Курган получил беспрецедентное финансирование на ремонт мостов и инженерных сетей

Город Курган получил беспрецедентное финансирование на ремонт мостов и путепроводов, а также инженерных сетей.

Сейчас в работе находятся Некрасовский и Кировский мосты. Выставлен на торги Чеховский путепровод. Ремонтируют порядка 40 км дорог. Приводят в порядок сети водопровода и водоотведения по улице Коли Мяготина, капитально ремонтируют магистральные тепловые сети по Максима Горького.

Этих ремонтов, как отмечалось на аппаратном совещании в администрации города, ждали много лет. Капитальные ремонты мостов и путепроводов не проводили десятилетиями. Сети по Коли Мяготина и Максима Горького долгие годы требовали ремонта. Сейчас благодаря масштабному финансированию, которое городу удалось получить благодаря губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и региональному правительству, дорожное и коммунальное хозяйство Кургана приводят в порядок.

По информации директора ДЖКХ Романа Медведева, ремонт сетей водопровода и канализации по улице Коли Мяготина ведут в соответствии с установленным графиком. На пересечении улиц Коли Мяготина - Пролетарская «Водный Союз» выполнил все подготовительные работы для дальнейшей замены трубы.

По Максима Горького подрядчик вчера восстановил дорожное покрытие и открыл движение на пересечении улицы с Ленина. В ближайшие дни откроют для движения перекрёсток Максима Горького-Пролетарская.

Ремонты улично-дорожной сети, включая Кировский мост и Некрасовский путепровод, ведут в графике. В круглосуточном режиме работают дорожные коммунальные службы. Они выполняют уборку проезжих частей дорог, тротуаров, путепроводов и остановочных комплексов. Дирекция парков и скверов города Кургана продолжает следить за порядком на всех 92-ух территориях, которые находятся у нее на обслуживании.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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