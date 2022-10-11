Благотворительный фонд «Путёвка в жизнь» поддержит курганских лицеисток

Настоящую «путевку в жизнь» выдал благотворительный фонд с таким же названием воспитанницам областного лицея-интерната для одаренных детей. Лицеистки Наталья Семенова и Дарья Бухарова прошли огромный отбор на программу «Поддержи таланты — 2022» и стали финалистками проекта благотворительного фонда «Путевка в жизнь».

Теперь девушки смогут качественно и бесплатно подготовиться к ЕГЭ в онлайн-школе «Фоксфорд» и поступить в высшее учебное заведение своей мечты. А еще в течение первого года обучения получать от фонда стипендию в размере 10 тысяч рублей.

Еще одна участница проекта из лицея для одаренных Татьяна Екимова также сможет бесплатно подготовиться к экзаменам, благодаря поддержке фонда.

Отметим, что всего в программе примут участие 43 старшеклассника-финалиста из разных регионов страны. Для того чтобы стать стипендиатами, ребята заполнили анкету, прошли тестирование своих интеллектуальных способностей, составили мотивационное письмо, прошли собеседование с сотрудниками Фонда и представили свои достижения в учебе.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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